Víkingur gerir sinn stærsta samning í sögunni við Boozt

„Víkingur býður Boozt hjartanlega velkomið í hamingjuna! Um leið og við frumsýnum nýja Macron treyju hannaða af Halldóri Smára kynnum við nýjan aðal samstarfsaðila félagsins, Boozt,“ segir á vef Víkings.
Samningurinn er til fjögurra ára og er sá stærsti í sögu félagsins og með samningnum er staða Víkings staðfest sem verðmætur samstarfsaðili alþjóðlegs vörumerkis.
Boozt verður framan á búningi félagsins ásamt því að vera sýnilegt á heimavelli Hamingjunnar sem og á samfélagsmiðlum.
„Víkingur er félag með sterka metnað og glæsilegan grunn. Fyrir mig hefur samstarfið einnig persónulega tengingu. Ég fæddist og ólst upp á Íslandi. Hjá Boozt höfum við alltaf átt náið samband við Ísland. Við sjáum mikla möguleika í þeirri miklu þróun sem Víkingur er að ganga í gegnum. Að styðja félag með metnað til að keppa á hæsta stigi og þróa jafnframt ungt hæfileikafólk er eitthvað sem við erum stolt af að vera hluti af,“ segir Hermann Haraldsson, forstjóri og meðstofnandi Boozt