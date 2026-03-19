Fimmtudagur 19.mars 2026

Er á óskalistanum í London ef liðið heldur sér uppi

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

433Sport

Setja samtalið við Sancho á fullt fyrir sumarið – Vilja fá hann frítt

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 19. mars 2026 17:00

Endurkoma Jadon Sancho til Borussia Dortmund í sumar er sögð raunhæfur möguleiki samkvæmt þýska miðlinum Bild. Forráðamenn Dortmund hafa þegar haft samband við fulltrúa leikmannsins og eru sífellt opnari fyrir því að fá hann aftur til félagsins.

Samningur Sancho við Manchester United rennur út í lok tímabilsins, þó félagið geti framlengt hann um eitt ár. Hann hefur leikið á láni hjá Aston Villa á yfirstandandi tímabili.

Samkvæmt fréttum er Sancho tilbúinn að taka á sig verulega launalækkun til að ganga aftur til liðs við Dortmund, en hann þénar nú um 250 þúsund pund á viku. Talið er að hann þurfi að lækka launin um meira en helming til að félagið geti gengið frá samningi.

Íþróttastjórinn Sebastian Kehl leiðir áhuga Dortmund, en einnig hafa framkvæmdastjórinn Lars Ricken og þjálfarinn Niko Kovac sýnt málinu aukinn áhuga.

Sancho er vel liðinn hjá stuðningsmönnum Dortmund eftir fjögur ár hjá félaginu, þar sem hann skoraði 50 mörk. Þrátt fyrir væntingar eftir 73 milljóna punda félagaskipti til United hefur hann ekki náð sömu hæðum síðan.

Segir Breiðablik leita til fjársterka aðila til að fjármagna launapakka Jóhanns Berg

Segir Breiðablik leita til fjársterka aðila til að fjármagna launapakka Jóhanns Berg
Blaðamaður Morgunblaðsins leggur til breytingar á lögum og reglum – Refsingar í dag of þungar

Blaðamaður Morgunblaðsins leggur til breytingar á lögum og reglum – Refsingar í dag of þungar
Mögulegt byrjunarlið Breiðabliks ef Jóhann Berg ákveður að koma heim

Mögulegt byrjunarlið Breiðabliks ef Jóhann Berg ákveður að koma heim
United gæti fengið væna summu fyrir Greenwood í sumar

United gæti fengið væna summu fyrir Greenwood í sumar
Barðist við tárin í beinni útsendingu og netverjar skjóta fast á hann – Ástæðan vekur nokkra furðu

Barðist við tárin í beinni útsendingu og netverjar skjóta fast á hann – Ástæðan vekur nokkra furðu
Má fara frá City í sumar og Tottenham hefur áhuga

Má fara frá City í sumar og Tottenham hefur áhuga
Arsenal fær harða samkeppni um þýska landsliðsmanninn

Arsenal fær harða samkeppni um þýska landsliðsmanninn
Óhugnanlegt atvik á Anfield í kvöld – Lenti á skilti og skar sig hressilega

Óhugnanlegt atvik á Anfield í kvöld – Lenti á skilti og skar sig hressilega
Bruno Fernandes fær skilaboð frá United – Til í að gera allt til að halda honum

Bruno Fernandes fær skilaboð frá United – Til í að gera allt til að halda honum
Þorði ekki að koma út úr skápnum og sér eftir því – Félagi hans gerði það og tók eigið líf nokkrum árum síðar

Þorði ekki að koma út úr skápnum og sér eftir því – Félagi hans gerði það og tók eigið líf nokkrum árum síðar
Vinicius Junior útskýrir fagn sitt í gær – Segir þetta ekki vanvirðingu

Vinicius Junior útskýrir fagn sitt í gær – Segir þetta ekki vanvirðingu
Óttast að heilsa Luke Shaw þoli ekki meira álag

Óttast að heilsa Luke Shaw þoli ekki meira álag
