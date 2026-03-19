Setja samtalið við Sancho á fullt fyrir sumarið – Vilja fá hann frítt

Endurkoma Jadon Sancho til Borussia Dortmund í sumar er sögð raunhæfur möguleiki samkvæmt þýska miðlinum Bild. Forráðamenn Dortmund hafa þegar haft samband við fulltrúa leikmannsins og eru sífellt opnari fyrir því að fá hann aftur til félagsins.
Samningur Sancho við Manchester United rennur út í lok tímabilsins, þó félagið geti framlengt hann um eitt ár. Hann hefur leikið á láni hjá Aston Villa á yfirstandandi tímabili.
Samkvæmt fréttum er Sancho tilbúinn að taka á sig verulega launalækkun til að ganga aftur til liðs við Dortmund, en hann þénar nú um 250 þúsund pund á viku. Talið er að hann þurfi að lækka launin um meira en helming til að félagið geti gengið frá samningi.
Íþróttastjórinn Sebastian Kehl leiðir áhuga Dortmund, en einnig hafa framkvæmdastjórinn Lars Ricken og þjálfarinn Niko Kovac sýnt málinu aukinn áhuga.
Sancho er vel liðinn hjá stuðningsmönnum Dortmund eftir fjögur ár hjá félaginu, þar sem hann skoraði 50 mörk. Þrátt fyrir væntingar eftir 73 milljóna punda félagaskipti til United hefur hann ekki náð sömu hæðum síðan.