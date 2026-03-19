fbpx
Fimmtudagur 19.mars 2026

United stefnir á að stíga næsta skref í að byggja nýjan völl á næstu mánuðum

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Segir Breiðablik leita til fjársterka aðila til að fjármagna launapakka Jóhanns Berg

Fimmtudaginn 19. mars 2026 12:50

Svo virðist sem líkur séu á því að Jóhann Berg Guðmundson gangi í raðir Breiðabliks áður en Besta deild karla fer af stað. Jóhann rifti samningi sínum við Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum á dögunum en hann hefur verið í atvinnumennsku í átján ár.

„Blikar eru farnir að gera sér vonir, frá því að vera ómögulegt í að þetta gæti gerst,“ segir Hjörvar Hafliðason í Dr. Football þætti dagsins.

Albert Brynjar Ingason segir Breiðablik nú herja á sterk efnaða Blika. „Maður hefur heyrt að það sé farin af stað söfnun, leita til fjársterkra aðila til að fjármagna laun Jóa.“

Jóhann Már Helgason segir að Jóhann þurfi að vera launahæsti leikmaður liðsins. „Hann þarf að vera launahæsti leikmaðurinn í þessu liði, þetta væri lyftistöng. Þetta væri hrikalega gaman.“

Jóhann fagnar 36 ára afmæli sínu síðar á þessu ári en hann hefur spilað yfir 100 landsleiki fyrir hönd Íslands.

Hann lék með Breiðablik áður en hann hélt í atvinnumennsku árið 2008 þegar hann samdi við AZ Alkmaar í Hollandi. Hann lék svo í tíu ár á Englandi, í tvö ár með Charlton og í átta ár með Burnley.

Hann hefur svo spilað í Sádí Arabíu og með Al-Dhafra síðustu tvö árin. Nú gæti svo farið að hann semji við uppeldisfélagið.

