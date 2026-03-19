Ólöglegar greiðslur Chelsea skiluðu miklum árangri – Mörgum finnst refsingin væg

Refsingu Chelsea vegna brota á fjármálareglum hefur vakið mikla athygli í fótboltaheiminum undanfarna daga.
Enska úrvalsdeildin sektaði félagið um 10,75 milljónir punda, bannaði því að kaupa leikmenn í yngri flokka í níu mánuði og setti eins árs bann á kaup á aðalliðsleikmönnum,sem þó er skilorðsbundið. Margir telja refsinguna væga, þar sem engar beinar íþróttalegar afleiðingar hafa verið lagðar á aðalliðið.
Málið kom upp eftir að nýir eigendur Chelsea tilkynntu sjálfir um möguleg brot þegar þeir fóru yfir bókhald félagsins eftir yfirtöku árið 2022. Rannsókn leiddi í ljós að á árunum 2011 til 2018, á tíma Roman Abramovich, voru greiddar leynilegar greiðslur til leikmanna, óskráðra umboðsmanna og annarra aðila.
Alls námu greiðslurnar um 47,5 milljónum punda. Þar af fóru um 23 milljónir punda til sjö óskráðra umboðsmanna í tengslum við félagaskipti leikmanna á borð við Eden Hazard, David Luiz, Andre Schürrle, Nemanja Matic og Ramires. Þá voru um 19,3 milljónir punda greiddar vegna félagaskipta Willian og Samuel Eto’o.
Engar vísbendingar eru um að leikmennirnir sjálfir hafi gert eitthvað rangt.
Margir þessara leikmanna áttu stóran þátt í velgengni Chelsea á þessum tíma. Hazard varð einn besti leikmaður heims, Luiz og Matic voru lykilmenn í sigrum liðsins og Ramires átti eftirminnileg augnablik í Meistaradeildinni.
Þrátt fyrir alvarleika málsins hefur refsingin verið gagnrýnd, en enska úrvalsdeildin lagði áherslu á að Chelsea hefði unnið með yfirvöldum og tilkynnt brotin sjálft.