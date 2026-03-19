Hákon og félagar töpuðu í Birmingham – Sverrir fékk skell

Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille eru úr leik í Evrópudeildinni eftir tap gegn Aston Villa á Villa Park í kvöld.
Enska liðið vann fyrri leikinn 0-1 og því á brattann að sækja fyrir Lille. John McGinn og Leon Bailey tryggðu Villa 2-0 sigur í kvöld og þar með 3-0 samanlagt.
Hákon byrjaði á bekknum í kvöld en kom inn á og spilaði síðasta hálftímann eða svo.
Sverrir Ingi Ingason var á sínum stað í hjarta varnarinnar hjá Panathinaikos en var því miður í tapliði einnig, gegn Real Betis.
Grikkirnir höfðu unnið fyrri leikinn 1-0 en fengu 4-0 skell í kvöld, þar sem Antony og Sofyan Amrabat voru á meðal markaskorara.
Porto sló þá út Stuttgart og þá er framlengt í leik Roma og Bologna.