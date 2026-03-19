United og Liverpool á eftir manni sem er nýkominn til Englands

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Hákon og félagar töpuðu í Birmingham – Sverrir fékk skell

Fimmtudaginn 19. mars 2026 22:00

Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille eru úr leik í Evrópudeildinni eftir tap gegn Aston Villa á Villa Park í kvöld.

Enska liðið vann fyrri leikinn 0-1 og því á brattann að sækja fyrir Lille. John McGinn og Leon Bailey tryggðu Villa 2-0 sigur í kvöld og þar með 3-0 samanlagt.

Hákon byrjaði á bekknum í kvöld en kom inn á og spilaði síðasta hálftímann eða svo.

Sverrir Ingi Ingason var á sínum stað í hjarta varnarinnar hjá Panathinaikos en var því miður í tapliði einnig, gegn Real Betis.

Grikkirnir höfðu unnið fyrri leikinn 1-0 en fengu 4-0 skell í kvöld, þar sem Antony og Sofyan Amrabat voru á meðal markaskorara.

Porto sló þá út Stuttgart og þá er framlengt í leik Roma og Bologna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Hákon og félagar töpuðu í Birmingham – Sverrir fékk skell
Enn á ný skrifaði Messi söguna
Eru að kaupa framherjann sem þeir náðu ekki að fá í janúar
Fluttur á sjúkrahús með tvö brotin rifbein eftir samstuð
Víkingur gerir sinn stærsta samning í sögunni við Boozt
Segir Breiðablik leita til fjársterka aðila til að fjármagna launapakka Jóhanns Berg
United stefnir á að stíga næsta skref í að byggja nýjan völl á næstu mánuðum
Mögulegt byrjunarlið Breiðabliks ef Jóhann Berg ákveður að koma heim
Davíð Þór fer inn í stjórn ÍTF – Stefnir í arðgreiðslur í lok árs
Barðist við tárin í beinni útsendingu og netverjar skjóta fast á hann – Ástæðan vekur nokkra furðu
Pétur rekinn úr Kórnum í gærkvöldi – Sakaður um ósæmilega hegðun
Svona verða 8-liða úrslitin í Meistaradeildinni – Þrír stórleikir
Hörmungar ensku liðanna í Meistaradeildinni – Fengu á sig 30 mörk og fjögur duttu úr leik
