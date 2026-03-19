Gylfi Þór tjáir sig um háværa orðróma – „Væri skrýtið en mjög gaman“

Jóhann Berg Guðmundsson hefur sterklega verið orðaður við heimkomu til Íslands síðustu daga og þá í uppeldisfélagið Breiðablik.
Jóhann hefur átt glæstan feril í atvinnumennsku og lék síðsat í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Félagi hans í íslenska landsliðinu til margra ára, Gylfi Þór Sigurðsson, sneri aftur til Íslands fyrir tveimur árum, þá í Val en síðar Víking.
Hann myndi fagna því að fá Jóhann í deildina, þó svo að þeir yrðu andstæðingar.
„Það væri auðvitað mjög gott. Hann þarf bara að ákveða hvað hann vill gera. Það væri skrýtið en mjög gaman að spila á móti honum.
Ég bíð spenntur eftir að hann ákveði sig, það er best fyrir deildina að hafa sem mest af góðum leikmönnum. Ég vona að hann komi,“ sagði Gylfi um málið við 433.is í dag.
Ítarlegt viðtal er í spilaranum hér ofar.
Meira
