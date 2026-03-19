Fimmtudagur 19.mars 2026

United stefnir á að stíga næsta skref í að byggja nýjan völl á næstu mánuðum

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Gylfi fékk símtal frá Arnari í síðustu viku – „Það breytir engu þó ég sé 23 ára eða fertugur"

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 19. mars 2026 13:47

Víkingur kynnti í dag veglegan samning við Boozt sem verður aðalstyrkaraðili félagsins á næstu árum. Gylfi Þór Sigurðsson, skærasta stjarna Bestu deildarinnar var til viðtals vegna þess.

„Þetta gefur klúbbnum mikið jafnvægi og traust, ákveðinn tímaramma í þessum samningi að byggja ofan á það góða starf sem hefur verið hérna,“ sagði Gylfi Þór við 433.is.

Gylfi var valinn í landsliðshóp Arnars Gunnlaugssonar í gær, Gylfi lék sinn fyrsta landsleik undir stjórn Arnars í síðasta mánuði. Þá heimsótti liðið Mexíkó í æfingaleik þar sem bestu leikmenn Íslands voru margir fjarverandi.

„Frábær, ég fékk að vita þetta fyrir sirka viku þegar Arnar hringdi í mig. Ég er mjög ánægður og spenntur fyrir þessum tveimur leikjum. Gríðarlega glaður. Ég brenn fyrir landsliðið, þó maður hætti í fótbolta þá á maður eftir að sakna þess mest að spila fyrir Ísland. Þó það sé ekki gaman að ferðast þá er gaman að ferðast með landsliðinu og spila fyrir landið sitt. Það breytir engu þó ég sé 23 ára eða fertugur.“

Gegn Mexíkó var spilað við furðulegar aðstæður en hálfgert stríðsástand var í landinu eftir að einn helsti glæpamaður þjóðarinnar var felldur af lögreglu. „Þetta var gríðarlega erfitt, að vera í 2 þúsund metra hæð var eitthvað sem enginn hafði upplifað áður. Þú hljópst 50 metra og varst búinn á því, það var upplifun að vera þarna á þessum tíma. Griðarleg öryggisgæsla, úrslitin voru léleg þá er skilningur á því hverjar aðstæður voru.“

Gylfi er spenntur fyrir komandi sumri í Bestu deildinni þar sem Víkingar stefnir á verja titilinn í deildinni og ná langt í Evrópu. „Við erum spenntir að þetta loksins byrji, spila leiki sem skiptir máli. Það er skemmtilegustu leikirnir að vera í Evrópu, markmiðið er að fara eins langt og hægt er þar.“

Einn besti vinur Gylfa úr fótboltanum, Jóhann Berg Guðmundsson gæti verið á heimleið og er orðaður við Breiðablik.

„Það væri mjög gott, hann þarf að ákveða sig hvað hann vill gera. Það væri skrýtið en gaman að spila á móti honum, ég bíð spenntur eftir því að hann ákveði sig. Það er betra fyrir deildina að fá góða leikmenn, ég vona að hann komi.“

