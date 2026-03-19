Er á óskalistanum í London ef liðið heldur sér uppi

Tottenham hefur áhuga á að fá framherjann Serhou Guirassy frá Dortmund, samkvæmt fréttum frá Þýskalandi.
Guirassy, sem er 30 ára, hefur skorað 17 mörk á tímabilinu og verið einn besti sóknarmaðurinn í þýska boltanum. Talið er að Tottenham hafi þegar haft samband við umboðsmann hans.
Verðmiðinn er sagður í kringum 70 milljónir punda, sem gæti reynst erfitt fyrir félagið að greiða. Þá er leikmaðurinn sagður ósnertanlegur hjá Dortmund nema tilboðið sé mjög hátt.
Talið er að Tottenham sé í leit að framherja fyrir sumarið eftir afar erfitt tímabil. Liðið er í fallbáráttu og ljóst er að það þarf að halda sér uppi til að geta fengið Guirassy.