Enn á ný skrifaði Messi söguna

Lionel Messi náði stórum áfanga í gærkvöldi þegar hann skoraði sitt 900. mark á ferlinum í leik með Inter Miami gegn Nashville SC.
Messi er þar með aðeins annar leikmaður sögunnar til að ná þessum áfanga. Markið kom eftir aðeins sjö mínútur í leik liðanna í Meistaradeild Norður- og Mið-Ameríku.
Argentínumaðurinn, sem er 38 ára, hefur skorað 81 mark í 92 leikjum fyrir Inter Miami síðan hann gekk í raðir félagsins árið 2023.
Hann átti áður goðsagnakenndan feril hjá Barcelona þar sem hann skoraði 672 mörk, og lék einnig með Paris Saint-Germain þar sem hann skoraði 32 mörk.
Messi hefur unnið Ballon d’Or átta sinnum og er markahæsti leikmaður í sögu argentíska landsliðsins með 115 mörk í 196 landsleikjum.