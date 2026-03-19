Börsungar sagðir vilja fá Rashford aftur á láni frekar en að kaupa hann

Barcelona hefur áhuga á að halda Marcus Rashford áfram á láni frá Manchester United í að minnsta kosti eitt tímabil til viðbótar.
Samkvæmt Daily Mail vill katalónska félagið forðast að greiða um 26 milljónir punda fyrir varanleg kaup á leikmanninum og skoðar því þann möguleika að framlengja lánssamning hans.
Rashford, sem er 28 ára, hefur verið lykilmaður í sóknarleik Barcelona á lánstímanum og sýnt góða takta. Þrátt fyrir það er fjárhagsstaða félagsins talin spila stórt hlutverk í ákvörðuninni, þar sem félagið leitast við að halda kostnaði í lágmarki.
Forráðamenn Barcelona telja að áframhaldandi lán gæti verið hagkvæm lausn á meðan þeir meta hvort þeir vilji ganga frá varanlegum kaupum síðar.
Ekki er talið að United sé tilbúið í slíkan samning.