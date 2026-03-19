Barðist við tárin í beinni útsendingu og netverjar skjóta fast á hann – Ástæðan vekur nokkra furðu

Óvenjulegt atvik vakti athygli áhorfenda í beinni útsendingu hjá Sky Sports þegar stuðningsmaður Chelsea sást tárast í mynd.
Umræddur stuðningsmaður, sem sagður er um fimmtugt, náðist á myndbandi þar sem hann virtist djúpt snortinn og greinilega yfirbugaður af tilfinningum. Atvikið átti sér stað á meðan umfjöllun stóð yfir og vakti það strax mikla athygli bæði meðal áhorfenda og á samfélagsmiðlum.
Fjallað var um slæmt tap gegn PSG í Meistaradeildinni í vikunni og þá slæmu stöðu sem liðið virðist vera í.
Ekki liggur fyrir nákvæm ástæða þess að maðurinn brast í grát. Stuðningsmenn í fótbolta eru þekktir fyrir mikla ástríðu en slík viðbrögð eru ekki algeng í beinum útsendingum.
Myndbrotið fór fljótt í dreifingu á netinu þar sem margir sýndu samúð og skilning, á meðan aðrir lýstu undrun sinni á því hversu djúp áhrif fótboltinn getur haft á fólk.
Atvikið er hér að neðan.
There’s a 50 year old Chelsea fan on Sky at the moment who’s actually crying! 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/oKKRHZBKVk
— Woolwich Arsenal FC 🔴⚪️ (@StuartSherry) March 18, 2026