Albert kom inn á og lét strax til sín taka – Palace þurfti að hafa fyrir hlutunum á Kýpur

Albert Guðmundsson kom inn á seint í leiknum en lagði upp mark fyrir Fiorentina í 1-2 sigri á Rakow í Póllandi í kvöld.
Liðin mættust í seinni leik sínum í 16-liða úrslitum Sambansdeildarinnar, en Fiorentina vann fyrri leikinn 2-1 og einvígið því samanlagt 4-2.
Crystal Palace lenti enn á ný í vandræðum með Larnaca frá Kýpur en sigraði að lokum. 1-1 var eftir venjulegan leiktíma og því farið í framlengingu. Kýpverjarnir voru manni færri síðustu 20 mínúturnar eða svo í venjulegum leiktíma.
Ismaila Sarr skoraði sigurmark Palace í framlengingu, en hann hafði einnig skorað fyrr mark liðsins.
AEK Aþena fer einnig áfram þrátt fyrir 0-2 tap gegn Celje, en liðið vann fyrri leikinn 0-4. Mainz vann þá 2-0 sigur á Sigma Olomouc og fer sömuleiðis áfram.