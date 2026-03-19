Áfall í herbúðum Real Madrid

Thibaut Courtois hefur orðið fyrir vöðvameiðslum í fremri hluta lærvöðva á hægri fæti og gæti því misst af mikilvægum leikjum Real Madrid á næstunni.
Samkvæmt spænska miðlinum Cope er hætta á að belgíski markvörðurinn verði frá þegar Real Madrid mætir Bayern Munich í tveimur leikjum liðanna í Meistaradeildinni.
Courtois hefur verið lykilmaður hjá Real Madrid og því yrði fjarvera hans mikið áfall fyrir liðið í þessum mikilvægu viðureignum.
Læknateymi félagsins mun fylgjast grannt með ástandi hans og endurmeta stöðuna á næstu dögum áður en endanleg ákvörðun verður tekin um hvort hann geti tekið þátt í leikjunum.