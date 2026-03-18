Vinicius Junior útskýrir fagn sitt í gær – Segir þetta ekki vanvirðingu

Vinicius Junior segir að fagn hans gegn stuðningsmönnum Manchester City hafi verið svar við háði sem hann varð fyrir í tengslum við Gullboltann 2024.
Rodri vann verðlaunin á sínum tíma og enginn frá Real Madrid mætti á afhendinguna í París eftir að niðurstaðan lá fyrir. Í kjölfarið gerðu stuðningsmenn City grín að Vinicius og héldu uppi stórum borða þar sem Rodri kyssti bikarinn.
Í leik liðanna á dögunum svaraði Brasilíumaðurinn með því að herma eftir grátandi svipbrigðum. „Síðast þegar ég kom hingað voru þeir að gera grín að mér og segja að ég væri að gráta út af Gullboltanum,“ sagði Vinicius.
Hann lagði þó áherslu á að hann hafi ekki ætlað að sýna stuðningsmönnum óvirðingu. „Ég var ekki að vanvirða þá, þetta var bara leið til að sanna mig fyrir þeim,“ bætti hann við.
Á sama tíma var Bernardo Silva rekinn af velli fyrir hendi, sem leiddi til vítaspyrnu Vinicius sem réð úrslitum leiksins.