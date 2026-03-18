United búið að opna samtalið og vilja láta til skara skríða

Manchester United er sagt vinna af krafti að því að fá ítalska miðjumanninn Sandro Tonali í sumar.
Samkvæmt fréttum á Ítalíu eru viðræður enn á frumstigi en áhugi United er sagður vera alvarlegur og markviss. Tonali, sem leikur með Newcastle United, er jafnframt talinn vera opinn fyrir því að skoða möguleikann á að skipta um félag.
Miðjumaðurinn hefur verið lykilmaður hjá Newcastle síðan hann kom til félagsins og hefur vakið athygli fyrir stöðugleika sinn og gæði á miðsvæðinu. United er hins vegar að leita að styrkingu í þeirri stöðu og lítur á Tonali sem áhugaverðan kost.
Ekki er þó ljóst hvort Newcastle sé tilbúið að selja leikmanninn, né hversu hátt verðmiði yrði settur á hann. Samningaviðræður gætu því orðið flóknar ef af þeim verður.
Framundan er spennandi sumar á félagaskiptamarkaðnum hjá Manchester United þar sem fleiri breytingar eru einnig í kortunum.