Ummæli stjörnu Chelsea beint eftir tapið vekja athygli – Vildi ekki segja til um hvort hann yrði áfram

Enzo Fernandez gæti verið á förum frá Chelsea í sumar, en hann var spurður út í framtíð sína eftir tap gegn Paris Saint-Germain í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í gær.
Chelsea tapaði 3-0 á heimavelli eftir 5-2 tap í fyrri leiknum og féll þar með úr leik. Eftir leikinn vakti Fernandez athygli þegar hann vildi ekki staðfesta að hann yrði áfram hjá félaginu á næstu leiktíð.
„Ég veit það ekki. Við eigum átta leiki eftir og svo sjáum við til,“ sagði Argentínumaðurinn.
Fernandez er algjör lykilmaður hjá Chelsea og er samningsbundinn til 2032. Þrátt fyrir það hefur hann verið orðaður við félög eins og Reaæl Madrid og PSG, sem þyrftu þó að greiða ansi mikið fyrir hann.