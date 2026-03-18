Töfrar á Anfield í Meistaradeildinni – Tottenham úr leik þrátt fyrir öfluga frammistöðu

Liverpool tryggði sér öruggt sæti í næstu umferð UEFA Champions League með 4–0 sigri á Galatasaray á Anfield. Samanlagt vann Liverpool einvígið 4–1.
Dominik Szoboszlai kom heimamönnum yfir á 25. mínútu og eftir hlé bættu Hugo Ekitiké og Ryan Gravenberch við mörkum með stuttu millibili. Mohamed Salah innsiglaði síðan stórsigurinn á 62. mínútu.
Þá fór Bayern Munich einnig örugglega áfram eftir 4–1 sigur á Atalanta og samanlagt 10–2. Harry Kane skoraði tvívegis, þar af eitt úr vítaspyrnu, en Lennart Karl og Luis Díaz bættu við mörkum. Lazar Samardžić skoraði eina mark Atalanta.
Mest spennan var í leik Tottenham Hotspur og Atletico Madrid. Tottenham vann leikinn 3–2, en Atlético fór áfram samanlagt 7–5.
Randal Kolo Muani og Xavi Simons skoruðu fyrir Tottenham, en Julian Alvarez og David Hancko svöruðu fyrir Atlético sem tryggði sér áframhaldandi þátttöku í keppninni.