Svona verða 8-liða úrslitin í Meistaradeildinni – Þrír stórleikir

Ljóst er hvaða lið mætast í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu og eru framundan afar spennandi einvígi. 16 liða úrslitin kláruðust í kvöld.
Paris Saint-Germain mætir Liverpool í stórleik þar sem tvö af sterkustu sóknarliðum Evrópu eigast við.
Þá verður risaslagur þegar Bayern Munich og Real Madrid mætast, en bæði lið hafa mikla reynslu af því að vinna keppnina.
Sporting CP fær það erfiða verkefni að mæta Arsenal, sem hefur verið á góðu skriði í keppninni.
Að lokum eigast við spænsku risarnir FC Barcelona og Atletico Madrid í einu áhugaverðasta einvígi umferðarinnar.
Fram undan eru því hörkuleikir þar sem sterkustu lið Evrópu berjast um sæti í undanúrslitum.