Svona er hópur U-19 ára landsliðsins – Sex spila erlendis

Þórhallur Siggeirsson, landsliðsþjálfari U19 karla, hefur valið hóp sem tekur þátt í æfingamóti í Portúgal.
Ísland mætir þar Bandaríkjunum, Portúgal og Marokkó dagana 24. mars – 1. apríl.
Leikur Íslands og Portúgal verður sýndur í beinni útsendingu á síðu KSÍ í Sjónvarpi Símans, en hann fer fram laugardaginn 28. mars kl. 14:00.
Hópurinn
Alexander Ingi Arnarsson – Malmö FF
Ásbjörn Líndal Arnarsson – Þór
Ásgeir Steinn Steinarsson – FH
Birkir Hrafn Samúelsson – ÍA
Egill Orri Arnarsson – FC Midtylland
Einar Freyr Halldórsson – Þór
Eysteinn Rúnarsson – Grindavík
Gabríel Snær Gunnarsson – ÍA
Gísli Snær Weywadt Gíslason – Stjarnan
Gunnar Orri Olsen – FCK
Gunnleifur Orri Gunnleifsson – Breiðablik
Gylfi Berg Snæhólm – Breiðablik
Helgi Hafsteinn Jóhannsson – AaB
Jón Breki Guðmundsson – ÍA
Kristinn Narfi Björgvinsson – Breiðablik
Styrmir Jóhann Ellertsson – ÍA
Sverrir Páll Ingason – Þór
Sigurður Jökull Ingvason – FC Midtjylland
Tómas Óli Kristjánsson – AGF
Þorvaldur Smári Jónsson – HK