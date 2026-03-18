Slot finnur fyrir pressu en tekur henni fagnandi

Stuðningsmenn Liverpool eru margir hverjir orðnir þreyttir á Arne Slot eftir fremur dapurt gengi á tímabilinu.
Liverpool missteig sig enn og aftur er það gerði jafntefli við Tottenham um helgina. Í kvöld þarf liðið svo að snúa við 0-1 stöðu gegn Galatasaray í seinni leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
„Auðvitað finn ég fyrir pressunni. Við finnum allir fyrir henni. Öllum dögum í þessum bransa fylgir mikil pressa,“ sagði Slot í aðdraganda leiksins.
Hollenski stjórinn hefur þó ekkert á móti pressunni.
„Það er samt gott að það sé pressa því það þýðir að við erum ekki úr leik og ekki að spila á lægra stigi. Við tökum pressunni fagnandi.“