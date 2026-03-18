Segir fjölmiðla flytja tóma steypu – „Mjög alvarlegt“

Micky van de Ven segir það algjöra vitleysu að halda því fram að leikmenn Tottenham séu ekki að leggja sig fram þrátt fyrir erfiða stöðu liðsins í ensku úrvalsdeildinni.
Tottenham eru aðeins stigi fyrir ofan fallsæti þegar átta leikir eru eftir, sem hefur vakið upp spurningar og sögusagnir í fjölmiðlm um hvort sumir leikmenn séu farnir að hugsa um eigin framtíð frekar en liðið.
„Þeir sem eru á vellinum, starfsfólk og leikmenn, þetta skiptir þá svo miklu máli. Við viljum snúa þessu við og það er meginmarkmiðið,“ sagði Van de Ven á blaðamannafundi fyrir leik kvöldsins gegn Atletico Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar, þar sem enska liðið þarf að vinna upp þriggja marka forskot.
„Ef það eru einhverjar sögusagnir um að einhverjir leikmenn hafi ekki áhuga, þá er það bara kjaftæði og það er mjög alvarlegt því stuðningsmenn geta farið að trúa því,“ sagði Van de Ven enn fremur.