Samfélagsmiðlastjarnan rak stjórann strax úr starfi – Ræður Andy Carroll inn í staðinn

Samfélagsmiðlastjarnan KSI hefur tekið sína fyrstu stóru ákvörðun sem eigandi Dagenham & Redbridge með því að reka knattspyrnustjórann Lee Bradbury.
Bradbury, sem er 50 ára gamall, hefur látið af störfum þrátt fyrir að liðið hafi unnið leik sinn gegn Farnborough á dögunum. Dagenham situr í 12. sæti í National League South og KSI hafði nýlega fylgst með liði sínu vinna Dorking Wanderers.
Í hans stað hefur Andy Carroll verið ráðinn tímabundinn stjóri. Carroll, sem er 37 ára gamall fyrrum landsliðsmaður Englands, gekk til liðs við félagið sem leikmaður síðasta sumar en er nú meiddur. Hann á einnig minnihlutaeign í félaginu.
Í tilkynningu frá félaginu var Bradbury þakkað fyrir störf sín og framlag til að koma stöðugleika á liðið. Carroll mun stýra liðinu í fyrsta sinn gegn Torquay United, sem er stýrt af hinum reynslumikla Neil Warnock.
Carroll er að stíga sín fyrstu skref í þjálfun eftir leikmannaferil þar sem hann lék meðal annars með Newcastle og Liverpool. Hann skoraði sex mörk í 12 leikjum fyrir Dagenham áður en hann meiddist.
Þessi breyting kemur aðeins tveimur vikum eftir að KSI keypti félagið og markar upphaf nýs kafla hjá Dagenham & Redbridge.