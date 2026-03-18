Óttast að heilsa Luke Shaw þoli ekki meira álag

Manchester United hyggst styrkja sig í stöðu vinstri bakvarðar í sumar, samkvæmt nýjustu fregnum.
Forráðamenn félagsins eru sagðir hafa áhyggjur af líkamlegu ástandi Luke Shaw og getu hans til að spila reglulega, sérstaklega í ljósi mikils leikjaálags sem fylgir Evrópukeppni.
United er á góðri leið með að tryggja sér sæti í Evrópu á næsta tímabili og því þarf breiðari og áreiðanlegri hóp.
Shaw hefur glímt við meiðsli á undanförnum árum og misst af fjölda leikja, sem hefur haft áhrif á stöðugleika liðsins í vörninni. Þrátt fyrir að vera lykilmaður þegar hann er heill hefur óvissan í kringum hans stöðu orðið til þess að félagið skoðar aðra valkosti.
Talið er að United muni kanna markaðinn í sumar og reyna að finna langtímalausn í stöðunni, hvort sem það verður samkeppni fyrir Shaw eða arftaki hans til framtíðar.