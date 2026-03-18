Óhugnanlegt atvik á Anfield í kvöld – Lenti á skilti og skar sig hressilega

Noa Lang framherji Galatasaray slasaði sig alvarlega á fingri í leik gegn Liverpool í Meistaradeildinni í kvöld. Liverpool er að vinna 4-0 þegar þetta er skrifað.
Atvikið átti sér stað þegar Lang missti stjórn á boltanum innan vítateigs. Hann náði ekki að hægja á sér og hafnaði á auglýsingaskiltum við hliðarlínuna.
Eftir áreksturinn virtist hollenski sóknarmaðurinn finna fyrir miklum verkjum, sérstaklega í hendinni. Hann fékk aðhlynningu lengi við hliðarlínuna og var ljóst að meiðslin væru alvarleg.
Að lokum var Lang borinn af velli á börum og gat ekki haldið leik áfram.
Nokkuð mikið af blóði fossaði úr fingri Lang sem fer líklega upp á sjúkrahús.