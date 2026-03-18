Mikil reiði hjá stjórnvöldum og niðurstöðunni verður áfrýjað

Stjórnvöld í Senegal hafa krafist sjálfstæðrar alþjóðlegrar rannsóknar á afríska knattspyrnusambandinu eftir að það svipti þjóðina Afríkumeistaratitlinum 2025 og dæmdi Marokkó sigur.
Ótrúleg atburðarás í Afríku – Marokkó dæmdur sigur tveimur mánuðum eftir úrslitaleikinn
Senegal vann úrslitaleikinn í janúar 1-0, en sambandið sneri niðurstöðunni við í gær og skráði 3-0 sigur Marokkó þar sem að senegalskir leikmenn gengu af velli í mótmælaskyni þegar vítaspyrna var dæmd á lokamínútum.
„Þessi ákvörðun er óvenjuleg og alvarleg. Hún er byggð á því að reglur eru ranglega túlkaðar. Þetta er verulega ósanngjörn niðurstaða,“ segir í yfirlýsingu senegalskra stjórnvaldda.
Knattspyrnusamband Senegal ætlar jafnframt að áfrýja niðurstöðuna til íþróttadómstóla.