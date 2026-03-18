Miðvikudagur 18.mars 2026

Forsetinn gefur blessun sína – Vilja kaupa stórstjörnu sem Liverpool hefur einnig áhuga á

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Love Island-stjarna fullyrðir að erfitt sé að fá starf eftir þátttöku í þáttunum – Segir að þetta sé ástæðan

Miðvikudaginn 18. mars 2026 08:30

Montel McKenzie og Alisha Lehmann.

Montel McKenzie, kærasti Alisha Lehmann, sem er ein vinsælasta knattspyrnukona heims, segir frægð sína í kjölfar þátttöku í Love Island hafa gert honum erfitt fyrir að finna sér félag.

McKenzie, sem spilar með Folkestone Invicta í ensku utandeildinni, viðurkennir að knattspyrnufélög hafi efast um metnað hans eftir þátttöku í raunveruleikaþættinum.

„Margir þjálfarar vildu ekki semja við mig því þeir héldu að ég tæki fótboltanum ekki nógu alvarlega,“ sagði hann.

McKenzie gekk í raðir Folkestone í fyrra og hefur þótt standa sig vel. Spilar hann nokkuð stóra rullu hjá liðinu.

Hann segir jafnframt að það hafi reynst honum vel innan vallar að hafa hafið samband með Lehmann nýlega.

„Þegar við byrjuðum að tala saman fór ég að spila betur. Það gaf mér aukna hvatningu,“ sagði McKenzie.

Lehmann spilar í dag með Leicester en hún hefur einnig leikið með liðum eins og Aston Villa, Juventus og West Ham.

Biðst afsökunar eftir að hafa reitt pabba ungstirnisins til reiði
Alonso sagður setja þessi skilyrði fyrir því að taka við Liverpool
Lineker skýtur á BBC
Cole Palmer sagður mjög spenntur fyrir því að fara til United
Segir United að gefa Bruno það sem hann fer fram á – Hafa ekki efni á því að missa hann
Fullur á skíðum og datt – „Ekki besta hugmyndin að drekka allan daginn"
Sorglegt andlát 22 ára karlmanns sem var í leit að næsta tækifæri – Dánarorsök liggur ekki fyrir
Átján mánuðir í óvissu fyrir stjörnuna frá Úkraínu – Óvíst hvað gerist næst
Szoboszlai svekktur með stuðningsmenn Liverpool – Biður um betri og meiri stuðning
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu
Stórliðin bíða í röðum og vilja fá bakvörð Newcastle í sumar
Segir United að gleyma þessum kosti eftir helgina
