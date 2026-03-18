Love Island-stjarna fullyrðir að erfitt sé að fá starf eftir þátttöku í þáttunum – Segir að þetta sé ástæðan

Montel McKenzie, kærasti Alisha Lehmann, sem er ein vinsælasta knattspyrnukona heims, segir frægð sína í kjölfar þátttöku í Love Island hafa gert honum erfitt fyrir að finna sér félag.
McKenzie, sem spilar með Folkestone Invicta í ensku utandeildinni, viðurkennir að knattspyrnufélög hafi efast um metnað hans eftir þátttöku í raunveruleikaþættinum.
„Margir þjálfarar vildu ekki semja við mig því þeir héldu að ég tæki fótboltanum ekki nógu alvarlega,“ sagði hann.
McKenzie gekk í raðir Folkestone í fyrra og hefur þótt standa sig vel. Spilar hann nokkuð stóra rullu hjá liðinu.
Hann segir jafnframt að það hafi reynst honum vel innan vallar að hafa hafið samband með Lehmann nýlega.
„Þegar við byrjuðum að tala saman fór ég að spila betur. Það gaf mér aukna hvatningu,“ sagði McKenzie.
Lehmann spilar í dag með Leicester en hún hefur einnig leikið með liðum eins og Aston Villa, Juventus og West Ham.