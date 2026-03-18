Hörmungar ensku liðanna í Meistaradeildinni – Fengu á sig 30 mörk og fjögur duttu úr leik

Ensku liðin áttu erfitt uppdráttar í 16-liða úrslitum UEFA Champions League þar sem aðeins tvö þeirra komust áfram.
Manchester City féll úr leik eftir 5–1 tap samanlagt gegn Real Madrid, á meðan Tottenham Hotspur tapaði 7–5 samanlagt gegn Atletico Madrid.
Chelsea átti einnig erfitt og tapaði stórt, 8–2 samanlagt, gegn Paris Saint-Germain. Þá féll Newcastle United úr leik eftir 8–3 tap gegn FC Barcelona.
Hins vegar náðu Arsenal og Liverpool að tryggja sér sæti í næstu umferð. Arsenal vann Bayer Leverkusen samanlagt 3–1 og Liverpool hafði betur gegn Galatasaray, 4–1 samanlagt.
Í heildina skoruðu ensku liðin 18 mörk en fengu á sig 30, sem undirstrikar varnarvandræði þeirra í þessum umferðum.
Þetta er því vonbrigðaárangur fyrir ensku úrvalsdeildina, þrátt fyrir að tvö lið haldi áfram í keppninni.