Juventus hefur dregið úr áhuga sínum á Sandro Tonali, miðjumanni Newcastle, samkvæmt ítalska blaðinu Gazzetta dello Sport.
Tonali var talinn eitt helsta skotmark Luciano Spalletti, en nú virðist félagið frekar horfa til Leon Goretzka hjá Bayern Munchen, sem verður fáanlegur frítt þegar samningur hans rennur út í sumar.
Þetta gætu reynst góð tíðindi fyrir Arsenal og Manchester United, sem einnig hafa augastað á Tonali.
Það er þó ekki talið að Tonali, sem kom til Newcastle frá AC Milan sumarið 2023, sé í forgangi hjá Arsenal og United þegar kemur að innkaupum í sumar.