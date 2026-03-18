Fyrirsætan farin frá honum – Hefur reynst þeim báðum mjög erfitt

Trent Alexander-Arnold hefur samkvæmt fréttum slitið sambandi sínu við fyrirsætuna Estelle Behnke eftir erfiða tíma.
Samband þeirra hófst í október 2024 en talið er að þau hafi nú ákveðið að fara hvor í sína áttina í góðu. Þau eigi þó enn í vinsamlegum samskiptum.
Behnke, sem er 25 ára, hjálpaði Alexander-Arnold að aðlagast lífinu hjá Real Madrid eftir umdeild félagaskipti hans frá Liverpool. Hún var meðal annars viðstödd kynningu hans á Santiago Bernabéu Stadium ásamt forseta félagsins, Florentino Pérez.
Heimildir segja að sambandsslitin hafi verið erfið, en bæði telji þau að þetta hafi verið rétt ákvörðun.
„Þau áttu góðar stundir saman en áttuðu sig á því að sambandið myndi ekki endast til lengri tíma,“ sagði heimildarmaður.
Parið kynntist við tökur á auglýsingu fyrir Guess Jeans og vakti samband þeirra fljótt athygli. Þau sáust meðal annars saman í lúxusferð í Cotswolds og í rómantískri ferð til Feneyja.
Alexander-Arnold er nú að finna sig hjá Real Madrid eftir erfiða byrjun vegna meiðsla. Hann spilaði báða leiki liðsins gegn Manchester City í 16-liða úrslitum Meistaradeildinni þar sem Madrid vann samanlagt 5–1.