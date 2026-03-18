Forsetinn gefur blessun sína – Vilja kaupa stórstjörnu sem Liverpool hefur einnig áhuga á

Real Madrid hefur augastað á Michael Olise, kantmanni Bayern Munchen, fyrir sumarið samkvæmt þýska blaðinu Bild.
Forseti Real Madrid, Florentino Perez, er sagður hafa veitt blessun sína fyrir því að Olise verði stóru kaup félagsins í sumar.
Bayern hefur þó engan áhuga á að selja Olise, sem er samningsbundinn til ársins 2029. Þýska félagið lítur á hann sem lykilmann til framtíðar.
Í þokkabót er Olise að eiga frábært tímabil, en það er spurning hvort háar peningaupphæðir geti freistað Bayern.
Talið er að Liverpool hafi einnig áhuga á Olise, en félagið leitar að arftaka Mohamed Salah.
Olise gekk í raðir Bayern frá Crystal Palace sumarið 2024.