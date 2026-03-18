Ferli Schmeichel gæti verið lokið – Faðir hans vonar að þessu ljúki ekki svona

Kasper Schmeichel, markvörður Celtic, óttast að hann hafi mögulega leikið sinn síðasta leik á ferlinum vegna alvarlegra axlarmeiðsla.
Daninn, sem er 39 ára, þarf að fara í tvær aðgerðir og gæti verið frá í allt að ár. Hann hefur ekki spilað síðan í febrúar og missir þar af leiðandi umspilsleikjum danska landsliðsins fyrir HM.
„Ég gæti hafa spilað minn síðasta leik. Það er mjög erfitt að átta sig á þessu,“ sagði Schmeichel, sem ætlar þó að berjast fyrir endurkomu.
Faðir hans, Peter Schmeichel, tjáði sig um málið. Hann segist vona innilega að ferli sonar síns ljúki ekki á þennan hátt.