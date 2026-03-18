Eru klár í slaginn við Arsenal

Leon Goretzka er eftirsóttur fyrir sumarið, en nú er sagt frá því í ítölskum miðlum að bæði AC Milan og Inter hafi augastað á þessum reynslumikla miðjumanni Bayern Munchen.
Samningur Þjóðverjans er að renna út og gæti hann því farið frítt í sumar ef ekki tekst að semja um framlengingu. Arsenal hefur einnig verið sterklega orðað við leikmanninn.
Talið er að AC Milan hafi þegar sett sig í samband við fulltrúa Goretzka, en hjá Inter er enn verið að ræða málin á bak við tjöldin.
Gortzka hefur verið lykilmaður hjá Bayern lengi og varð meðal annars Evrópumeistari með liðinu 2020.