Ekkja Diogo Jota heiðraði minningu hans með fallegum hætti – Fyrsti feðradagurinn án hans

Ekkja Diogo Jota, Rute Cardoso, heiðraði minningu eiginmanns síns með hjartnæmum hætti fyrir fyrsta feðradaginn án hans.
Jota lést í bílslysi á Spáni í júlí á síðasta ári, aðeins nokkrum vikum eftir að þau Rute gengu í hjónaband. Hann var 28 ára gamall og lét eftir sig eiginkonu og þrjú börn.
Í tilefni feðradags í Portúgal, sem er haldinn 19. mars, tók Rute þátt í 10 kílómetra hlaupi í heimaborg þeirra, Porto. Hún bar keppnisnúmerið 20, sem var treyjunúmer Jota hjá Liverpool.
Á samfélagsmiðlum skrifaði hún einfaldlega. „20 + ∞, feðradagshlaup,“ og vakti það mikla athygli og samúð meðal stuðningsmanna. Margir Liverpool-aðdáendur sendu henni hlý skilaboð, þar á meðal með tilvísun í slagorð félagsins. „You’ll Never Walk Alone.“
Rute lauk hlaupinu á tímanum 52 mínútur og 7 sekúndur og hefur áður tekið þátt í svipuðu hlaupi til að heiðra eiginmann sinn.
Liverpool hefur einnig heiðrað minningu Jota með því að taka treyju númer 20 úr notkun hjá öllum liðum félagsins. Stuðningsmenn syngja reglulega nafn hans á 20. mínútu leikja.