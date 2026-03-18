Bruno Fernandes fær skilaboð frá United – Til í að gera allt til að halda honum

Forráðamenn Manchester United hafa gert Bruno Fernandes ljóst að félagið ætli að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að halda honum í sumar.
Samkvæmt Daily Mail er þetta sameiginleg ákvörðun innan stjórnkerfis félagsins og enginn ágreiningur um mikilvægi þess að halda portúgalska miðjumanninum. Fernandes, sem er fyrirliði liðsins, hefur verið orðaður við möguleg félagaskipti, sérstaklega til félaga utan Englands.
Í samningi hans er talið vera ákvæði sem gerir erlendum félögum kleift að kaupa hann, sem hefur aukið vangaveltur um framtíð hans. Þrátt fyrir það vilja stjórnendur United ekki missa sinn lykilmann.
Fernandes hefur verið einn besti leikmaður liðsins undanfarin ár og haft gríðarleg áhrif bæði með mörkum og stoðsendingum. Hann hefur einnig verið leiðtogi innan vallar sem utan.
Manchester United lítur á hann sem ómissandi hluta af framtíð liðsins og vill byggja upp liðið í kringum hann á næstu árum.
Því er ljóst að félagið mun berjast hart fyrir því að halda Fernandes á Old Trafford, þrátt fyrir aukinn áhuga annarra félaga.