Barcelona hamraði sjö mörkum á Newcastle og flaug áfram

FC Barcelona er komið áfram í Mestaradeild Evrópu eftir stórsigur á Newcastle United, en leikurinn endaði 7–2 og samanlagt 8–3 í tveimur leikjum.
Barcelona hóf leikinn af krafti og Raphinha kom þeim yfir strax á 6. mínútu. Marc Bernal bætti við öðru marki á 18. mínútu, en Newcastle svaraði með tveimur mörkum frá Anthony Elanga á 15. og 28. mínútu. Staðan 2-2 eftir tæpan hálftíma.
Fyrir hlé kom Lamine Yamal Barcelona aftur yfir með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma og staðan í hálfleik var 3–2.
Í síðari hálfleik tók Barcelona öll völd. Fermín López skoraði á 51. mínútu og Robert Lewandowski bætti við tveimur mörkum á 56. og 61. mínútu.
Raphinha skoraði síðan sitt annað mark á 72. mínútu og innsiglaði stórsigur spænska liðsins.
Barcelona var með yfirburði mest allan leikinn og sýndi mikinn sóknarkraft. Newcastle náði ekki að fylgja eftir góðum kafla í fyrri hálfleik og átti fá svör við spilamennsku heimamanna í þeim síðari.
Katalónska liðið er því örugglega komið áfram í næstu umferð eftir sannfærandi frammistöðu.