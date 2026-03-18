Miðvikudagur 18.mars 2026

Bruno Fernandes fær skilaboð frá United – Til í að gera allt til að halda honum

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Barcelona hamraði sjö mörkum á Newcastle og flaug áfram

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 18. mars 2026 19:43

FC Barcelona er komið áfram í Mestaradeild Evrópu eftir stórsigur á Newcastle United, en leikurinn endaði 7–2 og samanlagt 8–3 í tveimur leikjum.

Barcelona hóf leikinn af krafti og Raphinha kom þeim yfir strax á 6. mínútu. Marc Bernal bætti við öðru marki á 18. mínútu, en Newcastle svaraði með tveimur mörkum frá Anthony Elanga á 15. og 28. mínútu. Staðan 2-2 eftir tæpan hálftíma.

Fyrir hlé kom Lamine Yamal Barcelona aftur yfir með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma og staðan í hálfleik var 3–2.

Í síðari hálfleik tók Barcelona öll völd. Fermín López skoraði á 51. mínútu og Robert Lewandowski bætti við tveimur mörkum á 56. og 61. mínútu.

Raphinha skoraði síðan sitt annað mark á 72. mínútu og innsiglaði stórsigur spænska liðsins.

Barcelona var með yfirburði mest allan leikinn og sýndi mikinn sóknarkraft. Newcastle náði ekki að fylgja eftir góðum kafla í fyrri hálfleik og átti fá svör við spilamennsku heimamanna í þeim síðari.

Katalónska liðið er því örugglega komið áfram í næstu umferð eftir sannfærandi frammistöðu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

