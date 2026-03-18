Arne Slot mjög ósammála fullyrðingum Carragher

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur hafnað harðri gagnrýni Jamie Carragher sem sagði liðið vera einstaklingslið eftir slakt gengi á tímabilinu.
Liverpool hefur átt erfitt uppdráttar í titilbaráttunni og 1-1 jafntefli gegn Tottenham á Anfield um helgina jók á pressuna. Í kjölfarið sagði Carragher á Monday Night Football að liðið virkaði hvorki í sókn né vörn og hefði misst sitt fræga pressuspil.
Slot var spurður út í þessi ummæli fyrir leik gegn Galatasaray og svaraði ákveðið. „Ég hef verið sammála mörgu sem Jamie hefur sagt í vetur, en þessu er ég ósammála,“ sagði Slot.
Hann benti á að liðið hefði sýnt karakter þrátt fyrir mótlæti. „Eftir jöfnunarmarkið hefðu leikmenn getað gefist upp, en þeir gerðu það ekki. Við sáum að sjö til átta leikmenn voru komnir til baka í teiginn til að verjast og liðið hélt áfram að berjast.“
Slot hafnar því að Liverpool sé hópur einstaklinga sem vinni ekki saman. „Lið sem hefur gefist upp eða vinnur ekki saman sýnir ekki svona viðbrögð. Ég sé lið sem berst saman,“ sagði hann.
Hann viðurkennir þó að leikur liðsins sé ekki fullkominn enn. „Ef hann á við að við séum ekki fullkomlega samstilltir með boltann eða án hans, þá hefur hann rétt fyrir sér. Tengslin milli leikmanna eru ekki nógu sterk enn,“ bætti Slot við.
Að mati Slots snýst vandamálið ekki um hugarfar einstaklinga heldur að liðið þurfi meiri tíma til að þróa samspil sitt.