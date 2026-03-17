Valtýr lýsir því sem hann varð vitni að innan um hóp fólks í Garðabæ – „Það var ekki neitt lítið sem gekk á“

Stjörnumenn hafa fengið á baukinn eftir stórt tap gegn KR í undanúrslitum Lengjubikars karla á laugardag.
Vesturbæingar hreinlega léku sér að heimamönnum í Garðabænum og unnu að lokum 0-4 sigur. Fjölmiðlamaðurinn Valtýr Björn Valtýsson fór yfir þetta í hlaðvarpi sínu, Mín Skoðun.
„Tapið var síst of stórt,“ sagði Valtýr og sagði svo frá pirringi stuðningsmanna Stjörnunnar þar sem hann var í
stúkunni.
„Ég stóð Stjörnumegin í stúkunni og lætin sem voru þar í garð þjálfarans, Jökuls (Elísabetarsonar), það var ekki neitt lítið sem gekk á.“
Haraldur Hróðmarsson var með Valtý í þættinum. „Maður varð var við þetta í fyrra. Það er ákveðinn kjarni með litla þolinmæði fyrir þjálfaranum,“ sagði hann um málið.
Haraldur kom þó Jökli einnig aðeins til varnar og benti þó enn fremur á að undirbúningstímabilið væri til þess að prófa sig áfram með hluti, sjá hvað gengur og hvað ekki.