Telur að vonarstjarna Arsenal missi af leikjum á næstunni – Þarf að mæta í skólann og taka próf

Wayne Rooney telur að ungstirni Arsenal, Max Dowman, gæti misst af hluta lokakaflans í ensku úrvalsdeildinni vegna skólaprófa sinna.
Dowman, sem er aðeins 16 ára gamall, vakti mikla athygli um helgina þegar hann átti stóran þátt í 2-0 sigri Arsenal á Everton. Miðjumaðurinn kom inn á sem varamaður, lagði upp mark fyrir Viktor Gyökeres á 89. mínútu og skoraði sjálfur annað mark liðsins í uppbótartíma.
Markið gerði hann að yngsta markaskorara í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og margir sérfræðingar hafa hrósað honum í hástert. John Terry gekk jafnvel svo langt að bera hann saman við Lionel Messi.
Rooney, sem sjálfur var aðeins 16 ára og 360 daga gamall þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í deildinni, hrósaði Dowman einnig fyrir frammistöðuna. Hann benti þó á að unglingurinn þurfi nú að finna jafnvægi milli fótboltans og námsins.
„Þetta er frábært tækifæri fyrir hann að vera í kringum aðalliðið. Hann gæti orðið enskur meistari á meðan hann er enn í skóla,“ sagði Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show.
Dowman er í 11. bekk og framundan eru svokölluð GCSE-próf sem fara venjulega fram í maí og júní. Rooney telur því að Arsenal þurfi mögulega að vera án hans í einhverjum leikjum á næstu vikum.