Þriðjudagur 17.mars 2026

Telur að vonarstjarna Arsenal missi af leikjum á næstunni – Þarf að mæta í skólann og taka próf

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. mars 2026 12:00

Getty Images

Wayne Rooney telur að ungstirni Arsenal, Max Dowman, gæti misst af hluta lokakaflans í ensku úrvalsdeildinni vegna skólaprófa sinna.

Dowman, sem er aðeins 16 ára gamall, vakti mikla athygli um helgina þegar hann átti stóran þátt í 2-0 sigri Arsenal á Everton. Miðjumaðurinn kom inn á sem varamaður, lagði upp mark fyrir Viktor Gyökeres á 89. mínútu og skoraði sjálfur annað mark liðsins í uppbótartíma.

Markið gerði hann að yngsta markaskorara í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og margir sérfræðingar hafa hrósað honum í hástert. John Terry gekk jafnvel svo langt að bera hann saman við Lionel Messi.

Rooney, sem sjálfur var aðeins 16 ára og 360 daga gamall þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í deildinni, hrósaði Dowman einnig fyrir frammistöðuna. Hann benti þó á að unglingurinn þurfi nú að finna jafnvægi milli fótboltans og námsins.

„Þetta er frábært tækifæri fyrir hann að vera í kringum aðalliðið. Hann gæti orðið enskur meistari á meðan hann er enn í skóla,“ sagði Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show.

Dowman er í 11. bekk og framundan eru svokölluð GCSE-próf sem fara venjulega fram í maí og júní. Rooney telur því að Arsenal þurfi mögulega að vera án hans í einhverjum leikjum á næstu vikum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Segir United að gleyma þessum kosti eftir helgina

Bruno Fernandes með tölfræði sem tryggði Ronaldo Gullboltann

Eitt af fórnarlömbunum lýsir vonbrigðum með forráðmenn Liverpool – „Tel að þeir hafi brugðist okkur"

United talið ætla að kaupa fjóra leikmenn í sumar – Þetta eru stöðurnar sem horft er í

Sorglegt andlát – Tvítugur drengur fallinn frá eftir hetjulega baráttu við krabbamein

Fullyrðir að farið sé að hitna undir Rosenior

Laporta endurkjörinn – Leikmenn mættu að kjósa eftir leik

Enn og aftur á meiðslalistanum – Meiðst tíu sinnum á sama stað

Óvissa um leikmann Liverpool – Áhugi innan og utan Englands

Myndband: Uppákoma á BBC vekur athygli – Virtist óvart strá salti í sár Rooney

Sonur Beckham virðist hjóla í bróður sinn í nýrri færslu – Sjáðu hvað hann skrifaði

Sögur um að sæti Jökuls í Garðabæ sé heitt þó mótið sé ekki enn hafið – „Menn eru bara í nettu áfalli"

