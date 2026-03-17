Stórliðin bíða í röðum og vilja fá bakvörð Newcastle í sumar

Mikil athygli virðist vera á enska varnarmanninum Lewis Hall hjá Newcastle United, samkvæmt fréttum enskra miðla.
Njósnarar frá nokkrum af stærstu félögum Evrópu hafa fylgst náið með frammistöðu hans á tímabilinu. Þar á meðal eru Manchester City, Liverpool, Arsenal, RB Leipzig, Borussia Dortmund og Barcelona sem eru öll sögð hafa haft auga með 21 árs bakverðinum.
Hall hefur vakið athygli fyrir stöðugan leik sinn með Newcastle og hefur einnig verið kallaður inn í enska landsliðið. Hann er talinn einn af efnilegri varnarmönnum ensku úrvalsdeildarinnar og getur bæði leikið sem vinstri bakvörður og á miðjunni.
Þessi mikli áhugi frá stórliðum Evrópu gæti sett Newcastle í erfiða stöðu ef tilboð berast í leikmanninn á næstu félagaskiptagluggum. Forráðamenn Newcastle líta þó á Hall sem mikilvægan hluta af framtíðaráætlunum félagsins og eru ekki taldir vilja selja hann auðveldlega þrátt fyrir vaxandi áhuga annarra félaga.