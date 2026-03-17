Sorglegt andlát 22 ára karlmanns sem var í leit að næsta tækifæri – Dánarorsök liggur ekki fyrir

Mexíkóskur knattspyrnumaður, Pablo Jurado Serafín, er látinn aðeins 22 ára gamall og hefur andlát hans vakið mikla sorg í knattspyrnuheiminum.
Fréttirnar hafa haft mikil áhrif í efstu deild Mexíkó, Liga MX, þar sem hann var talinn efnilegur markvörður. Jurado gekk til liðs við unglingastarf Deportivo Toluca árið 2019 og spilaði með U17, U20 og U23 liðum félagsins.
Hann var talinn lykilmaður í yngri flokkum félagsins, sem er eitt það sigursælasta í Mexíkó með 12 deildarmeistaratitla og tvo CONCACAF titla.
Á ferli sínum fór hann einnig tímabundið til Club Valle de Bravo í þriðju deild, áður en hann sneri aftur til Toluca. Þrátt fyrir að hafa ekki leikið með aðalliðinu var hann lengi hluti af félaginu.
Hann yfirgaf Toluca sumarið 2024 eftir að hafa lokið yngri flokka ferli sínum og var þá á leit að nýju félagi þegar hann lést. Dánarorsök hefur ekki verið gerð opinber.
Í yfirlýsingu frá Toluca kom fram að félagið syrgði sinn fyrrverandi leikmann og sendi fjölskyldu hans og vinum samúðarkveðjur.