Segir United að gefa Bruno það sem hann fer fram á – Hafa ekki efni á því að missa hann

Fyrrum leikmaður Manchester United, Nicky Butt, hefur hvatt félagið til að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að halda Bruno Fernandes innanborðs, orðróðmur er um áhuga frá Sádi-Arabíu.
Fernandes, sem er fyrirliði liðsins, sýndi enn og aftur mikilvægi sitt um helgina þegar hann lagði upp tvö mörk í 3-1 sigri Manchester United á Aston Villa. Liðið styrkti þar með stöðu sína í baráttunni um sæti í Meistaradeild Evrópu.
Butt segir að United megi alls ekki missa portúgalska miðjumanninn. „Manchester United má ekki leyfa honum að fara, sama hvað það kostar. Þeir verða að gefa honum allt sem hann vill,“ sagði Butt.
Fernandes hefur verið lykilmaður hjá United á tímabilinu og oft borið liðið uppi þegar illa hefur gengið. Hann hefur verið fastamaður bæði undir stjórn Ruben Amorim og Michael Carrick og átt stóran þátt í sóknarleik liðsins.
Butt viðurkenndi að hann hefði áður gagnrýnt Fernandes sem fyrirliða, en aldrei efast um hæfileika hans. „Hann hefur nánast borið þetta lið einn síðustu tvö tímabil. Hann skorar og býr til mörk og er gríðarlega mikilvægur,“ sagði Butt.
Hann telur einnig að Fernandes hafi blómstrað enn frekar síðan Carrick tók við liðinu, þar sem hlutverk hans á vellinum hafi orðið skýrara.
Framtíð Fernandes hjá félaginu er enn óljós, en orðrómur um áhuga frá Sádi-Arabíu hefur aukist á undanförnum mánuðum.