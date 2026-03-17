Segir hegðun Chelsea merki um lélegan undirbúning – Vildi aldrei gera þetta á ferli sínum

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United og knattspyrnusérfræðingur hjá Sky Sports, hefur gagnrýnt Chelsea harðlega eftir undarlegt atvik fyrir leik liðsins gegn Newcastle um helgina.
Fyrir leikinn sáust leikmenn Chelsea safnast saman í hring í miðju vallarins. Það vakti þó sérstaka athygli að þeir stóðu í kringum dómarann Paul Tierney á meðan þeir héldu fundinn, sem er afar óvenjulegt í fótbolta.
Tierney virtist greinilega undrandi á aðstæðunum þegar leikmennirnir beygðu sig í kringum hann og ræddu saman í um hálfa mínútu áður en leikurinn hófst. Myndband af atvikinu fór fljótt í dreifingu á samfélagsmiðlum og vakti mikla umræðu.
Neville sagði í Gary Neville Podcast að honum fyndist þetta mjög undarlegt. „Mér fannst þetta afar skrýtið. Ég hef aldrei verið mikill aðdáandi svona hópfunda fyrir leik,“ sagði hann.
Hann bætti við að ef lið þurfi að halda slíkan fund nokkrum sekúndum fyrir upphaf leiks sé eitthvað farið úrskeiðis í undirbúningnum.
„Ef þú hefur undirbúið þig rétt í marga daga eða vikur fyrir leik ætti ekkert sem sagt er 10 eða 20 sekúndum fyrir leik að skipta máli,“ sagði Neville.
Hann sagði einnig að Manchester United hefði aldrei notað slíkar aðferðir á sínum tíma og taldi þetta fremur vera til sýnis en raunverulegan undirbúning.