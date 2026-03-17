Sagðar auknar líkur á því að Jóhann Bergi skrifi undir hjá Breiðablik

Samkvæmt frétt Fótbolta.net eru auknar líkur á því að Jóhann Berg Guðmundsson gangi í raðir Breiðabliks og spili með liðinu í Bestu deild karla í sumar.
Jóhann rifti samningi sínum við Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum á dögunum en hann hefur verið í atvinnumennsku í átján ár.
Jóhann fagnar 36 ára afmæli sínu síðar á þessu ári en hann hefur spilað yfir 100 landsleiki fyrir hönd Íslands.
Hann lék með Breiðablik áður en hann hélt í atvinnumennsku árið 2008 þegar hann samdi við AZ Alkmaar í Hollandi. Hann lék svo í tíu ár á Englandi, í tvö ár með Charlton og í átta ár með Burnley.
Hann hefur svo spilað í Sádí Arabíu og með Al-Dhafra síðustu tvö árin. Nú gæti svo farið að hann semji við uppeldisfélagið. „Það væri draumur,“ sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðablik í Íþróttavikunni á föstudag, spurður út í hvernig það yrði að fá Jóa Berg heim í Kópavoginn.
Þeir voru saman úti í Mexíkó með landsliðinu á dögunum. „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina og hermennina var maður kannski aðeins að taka kaffi með Jóa og daðra við hann,“ sagði Höskuldur í gamansömum tón.