Rooney nefnir einn aðila sem hann vill ekki sjá að taki við United

Wayne Rooney hefur hvatt Manchester United til að taka ekki áhættu með því að ráða Roberto De Zerbi sem næsta knattspyrnustjóra félagsins. Í staðinn telur hann að Michael Carrick eigi að fá starfið til frambúðar.
Carrick hefur stýrt liðinu tímabundið undanfarið og gert það afar vel. Undir hans stjórn hefur liðið náð í 22 stig af mögulegum 27 og vakið hrifningu bæði stuðningsmanna og leikmanna.
Rooney segir að þessi árangur eigi að setja Carrick fremst í röðina þegar kemur að ráðningu nýs stjóra. Hann bendir einnig á að reynsla Carrick innan félagsins sé mikilvægur kostur.
„Michael þekkir félagið vel. Hann var þar í mörg ár og veit hvað þarf til að ná árangri,“ sagði Rooney í viðtali við BBC Radio 5 Live.
Hann lýsti jafnframt efasemdum um að ráða De Zerbi, sem hætti nýlega hjá Marseille.
„Af hverju ættir þú að taka áhættu með slíkan kost? Ef það gengur ekki upp gæti félagið tekið skref aftur á bak,“ sagði Rooney.
Að hans mati er niðurstaðan skýr, Carrick eigi að fá starfið.