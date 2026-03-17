Ræðir fíkn sem fáir eru að tala um – Eyðilagði draum hans sem ungur maður

Fyrrum brasilíski landsliðsmaðurinn Zé Roberto hefur viðurkennt að tölvuleikjafíkn hafi átt stóran þátt í því að ferill hans hjá Real Madrid mistókst á sínum tíma.
Zé Roberto gekk til liðs við spænska stórliðið árið 1997 frá brasilíska félaginu Portuguesa og var þá talinn einn af efnilegri leikmönnum Brasilíu. Hann hafði þó erfiða dvöl í Madríd og náði aldrei að festa sig í sessi hjá félaginu.
Í viðtali við brasilíska miðilinn GE sagði Zé Roberto að vandamálið hafi að stórum hluta stafað af svefnleysi vegna tölvuleikja, sérstaklega leiknum Crash Bandicoot á PlayStation.
„Tölvuleikir eyðilögðu mig svolítið því ég var enn ungur, aðeins 21 árs. Konan mín var líka mjög ung og einn af draumunum mínum var að eignast PlayStation,“ sagði hann.
Hann viðurkenndi að hann hafi eytt miklum tíma í leikinn á kvöldin sem hafði áhrif á líkamlegt form hans og frammistöðu á æfingum.
„Ég eyddi deginum með konunni minni og spilaði svo tölvuleiki á næturnar. Ég mætti á æfingar með dökka bauga undir augunum. Ég missti formið mitt á þessum tíma,“ sagði Zé Roberto.
Hann bætti við að leikurinn hefði einnig valdið streitu þar sem hann vildi klára hann, en á sama tíma fór hann að borða mikið á næturnar.
„Ég vaknaði um miðjar nætur og borðaði kex, snakk og drakk gos. Ég fitnaði án þess að átta mig á því,“ sagði hann.
Zé Roberto spilaði aðeins 21 leik fyrir Real Madrid áður en hann sneri aftur til Brasilíu árið 1998 og gekk til liðs við Flamengo. Sama ár fór hann til Bayer Leverkusen í Þýskalandi þar sem ferill hans tók nýja stefnu.
Síðar gekk hann til liðs við Bayern München þar sem hann naut mikillar velgengni, vann meðal annars fjóra þýska meistaratitla og fjóra bikarmeistaratitla og varð einn af lykilmönnum liðsins á sínum tíma.