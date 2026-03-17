Ótrúleg atburðarás í Afríku – Marokkó dæmdur sigur tveimur mánuðum eftir úrslitaleikinn

Landslið Marokkó hefur verið úrskurðað Afríkumeistari eftir að afríska knattspyrnusambandið gerði úrslitaleikinn við Senegal ógildan.
Eins og margir muna eftir gekk lið Senegal af velli í mótmælaskyni vegna ákvörðun dómara undir lok leiksins, sem fór fram í janúar, en kom svo aftur til leiks og vann að lokum.
Marokkó kærði úrslit leiksins og áfrýjunarnefnd afríska knattspyrnusambandsins hefur tekið hana til greina. Þetta athæfi Senegal er því túlkað sem svo að liðið hafi gefið leikinn og tapar honum því 3-0.
Þetta er annar Afríkumeistaratitill Marokkó.