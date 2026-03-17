Neymar í sárum en vonar að draumurinn rætist

Neymar segist vera svekktur yfir því að hafa ekki verið valinn í landsliðshópinn en leggur áherslu á að halda áfram að vinna að markmiðum sínum. Um er að ræða síðasta verkefnið fyrir HM í sumar.
„Ég er svekktur og leiður yfir því að vera ekki valinn. En fókusinn er áfram sá sami, dag frá degi, æfing frá æfingu og leikur frá leik,“ sagði Neymar. Hann bætti við að draumurinn um að komast á HM væri enn á lífi.
„Við munum ná markmiðinu okkar. Það er enn eitt tækifæri eftir og draumurinn lifir áfram. Við erum í þessu saman,“ sagði Brasilíumaðurinn.
Landsliðsþjálfarinn Carlo Ancelotti útskýrði ákvörðunina og sagði að Neymar gæti enn farið á HM ef hann næði fullum bata.
„Neymar getur farið á HM ef hann er 100 prósent leikfær. Ég valdi hann ekki núna vegna þess að hann er ekki í sínu besta formi. Við þurfum leikmenn sem eru á toppnum,“ sagði Ancelotti.
Hann lagði áherslu á að Neymar þurfi að halda áfram að æfa, spila og sýna gæði sín.
„Hann þarf að halda áfram að vinna, spila og sýna hvað hann getur, bæði tæknilega og líkamlega,“ bætti hann við.