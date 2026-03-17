Mikill áhugi á markverði Liverpool

Giorgi Mamardashvili gæti verið á förum frá Liverpool og er þó nokkur áhugi á honum.
Mamardashvili var keyptur til Liverpool frá Valencia sumarið 2024 sem mögulegur arftaki Alisson Becker. Hann var lánaður aftur til Spánar í fyrra en sneri svo aftur á Anfield, þar sem hann er þó kostur númer tvö á eftir Alisson.
Þá framlengdi Alisson nýlega samning sinn við Liverpool um ár til viðbótar og ýtir það undir möguleikann á að Mamardashvili fari.
Félög hér og þar um Evrópu hafa áhuga á Mamardashvili, en líklegast þykir að Georgíumaðurinn verði lánaður fremur en seldur.