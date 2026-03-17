Þriðjudagur 17.mars 2026

Segir hegðun Chelsea merki um lélegan undirbúning – Vildi aldrei gera þetta á ferli sínum

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Lineker skýtur á BBC

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 17. mars 2026 17:30

Gary Lineker. Mynd/Getty

Gary Lineker virtist skjóta á BBC þegar hann ræddi um umfjöllun miðilsins um HM 2026.

Lineker hætti sem kynnir Match of the Day í maí eftir 26 ár í starfi, en Mark Chapman, Kelly Cates og Gabby Logan hafa tekið við hlutverkinu.

Hann starfar þó áfram í fjölmiðlum og er meðal annars með hlaðvarpið The Rest Is Football ásamt Alan Shearer og Micah Richards. Hlaðvarpið verður með daglega þætti í HM og verður staðsett í New York í samstarfi við Netflix.

BBC mun hins vegar vera með sína umfjöllun frá Salford.

„Hlutirnir hafa farið ágætlega. Ég er í fríi á laugardagum og verð í New York að fjalla um HM fyrir Netflix á meðan BBC verður í Salford,“ sagði Lineker um málið og á þar við að hann stýrði Match of the Day á laugardagskvöldum.

Samkvæmt fréttum fær Lineker mun hærri greiðslur hjá Netflix en hann gerði hjá BBC, þar sem hann var þó launahæsti starfsmaður miðilsins.

Þá greindi hann einnig frá því að hann muni stýra nýjum raunveruleikaþætti, The Box, sem fer í loftið á ITV síðar á árinu.

