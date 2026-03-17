Lekamál hjá Chelsea er aftur komið upp – Franskir miðlar með upplýsingar um liðið í kvöld

Chelsea virðist enn glíma við alvarlegan leka innan herbúða sinna eftir að franskur miðill birti upplýsingar um byrjunarlið liðsins klukkustundum fyrir leik gegn Paris Saint-Germain.
Samkvæmt franska miðlinum Onze Mondial verður Wesley Fofana á varamannabekknum í síðari leik liðanna á Stamford Bridge. Fofana hefur verið gagnrýndur fyrir mistök í fyrri leiknum í París og einnig í tapi gegn Newcastle um helgina.
Í stað hans er talið að hinn 20 ára gamli Jorrel Hato muni hefja leik í miðverði ásamt Trevoh Chalobah. Þá er einnig óvissa um stöðu hægri bakvarðarins Malo Gusto, sem missti af æfingu vegna veikinda.
Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem upplýsingar um lið Chelsea leka í fjölmiðla áður en leikur hefst. Fyrir fyrri leik liðanna gegn PSG birtust einnig nákvæmar upplýsingar um byrjunarliðið í frönskum fjölmiðlum.
Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, sagðist eftir þann leka ætla að rannsaka málið. Nú virðist hins vegar sem sú leit hafi ekki borið árangur ef nýjustu upplýsingar reynast réttar.
Lekinn hefur vakið miklar vangaveltur um hvaðan upplýsingarnar koma. Chelsea er með nokkra franska leikmenn í hópnum, þar á meðal Fofana, Benoît Badiashile og Malo Gusto, auk tengsla við franska félagið Strasbourg.
Málið minnir á svipaðar sögur hjá Manchester United á síðasta ári, þá voru Alejandro Garnacho sem nú er hjá Chelsea og Amad Diallo sakaðir um málið en neituðu sök.
Lekavandinn gæti haft áhrif á undirbúning Chelsea fyrir mikilvæga leiki á lokaspretti tímabilsins.